台南市南區大同路與中華東路交叉口5日清晨6時許1輛汽車在停等紅燈後，就此靜止不動20分鐘，閃避的用路人感覺奇怪報案，警方獲報查看，發現李男將車停在大馬路中央，卻已在車內酒醉昏睡，酒測值超標將他依照公共危險罪移送台南地檢署。

30歲李男家住東區，平時道安定區工地打工，前一晚與朋友喝酒酩酊大醉，5日清晨6時許竟仍駕車欲前往工地上工。

李男駕車沿著大同路北往南行駛，行經大同路與中華東路交叉口，停等紅燈，他不勝酒力，不管車子還停在內車左轉道與外車直行道之間，直接睡著。

清早突然1輛汽車停在大馬路口靜止不動，立刻引來其他用路人關注，路人以為車內駕駛突然生病，趕緊報案。警方趕到後，發現李男坐在車內昏昏沉沉，還不時傳出濃厚酒味。

李男被警察敲窗叫醒時，一度供稱是工作太過疲倦在車內睡著，以為沒事就要直接將車開走，警方急攔停，告知必須先實施酒測，果然酒測值0.9毫克超標，將他帶回警局製作筆錄。

李男到案後似乎仍未清醒，供稱因疲勞駕駛，在車上打盹，對喝酒時間交代模糊不清，直呼只記得是前1天與朋友喝酒。

警方告誡，該路段為台一線道，喝酒喝到將車停大馬路中間昏睡，有如移動式神主牌，對來往車輛造成很大危險，幸未造成重大車禍，否則被罰款又要因車禍賠錢，更得不償失。將他依照公共危險罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

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