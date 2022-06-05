竹縣＋1516！6至10日衛生所多場方便鄉親就近接種。（羅浚濱新竹傳真）

竹縣＋1516！6至10日衛生所多場方便鄉親就近接種。（羅浚濱新竹傳真）

竹縣＋1516！6至10日衛生所多場方便鄉親就近接種。（羅浚濱新竹傳真）

竹縣＋1516！6至10日衛生所多場方便鄉親就近接種。（羅浚濱新竹傳真）

竹縣＋1516！6至10日衛生所多場方便鄉親就近接種。（羅浚濱新竹傳真）

竹縣＋1516！6至10日衛生所多場方便鄉親就近接種。（羅浚濱新竹傳真）

中央5日公布新竹縣新增1516例本土確診案例，分別為722名男性、794名女性，12歲以下232人，65歲以上185人，多數為18到64歲青壯年佔6成8，無症狀者1464人佔9成7，目前新竹縣居家隔離中2464人、居家照護中7659人。衛生局從6日至10日持續安排衛生所疫苗接種場次，方便鄉親就近施打。

確診者分布為竹北市503例、竹東鎮279例、湖口鄉278例、新豐鄉144例、新埔鎮96例、關西鎮61例、芎林鄉42例、橫山鄉40例、寶山鄉25例、北埔鄉18例、峨眉鄉6例、尖石鄉16例、五峰鄉8例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，為增加保護幼兒的範圍，6日起擴大2015年9月2日以後出生的學齡前幼童，可領5劑家用抗原快篩試劑，家長可到各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。

第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售同樣自6日起實施，持有健保卡或居留證民眾，無年齡限制每人均可購買。販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局及衛生所。

另外，高中、國中、國小及五專前3年學生，也自6日起由學校免費發給每人4劑快篩試劑，此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。