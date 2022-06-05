汐止大同路1日上午發生聯結車與機車車禍，男騎士與女乘客雙雙傷重不治。（新北市消防局提供）

新北市汐止區大同路、大安街口1日上午8時發生死亡車禍，28歲陳姓騎士載29歲陳姓女友，遭到聯結車輾過雙雙身亡。據了解，身故的陳女為陶藝界新秀陳子雲，曾因採訪而有一面之緣的藝人黃子佼也在個人臉書哀悼，「一路好走，謝謝美麗的陶藝。」

此起車禍事故發生於本月1日，汐止分局1日獲報，稱大同路與大安街口發生交通事故，經了解，為楊姓男子駕駛之聯結車，不慎與陳姓男子的機車發生碰撞，男騎士與女乘客受困在聯結車底盤下，消防人員將2人救出時，2人已無生命跡象，送醫院後前後宣告不治。

警方指出，楊姓男駕駛酒測值為0，後續醫交通事故處理程序辦理，並報請檢察官相驗，全案依過失致死罪嫌處理。

據了解，車禍喪命的陳姓女乘客為陳子雲，為陶藝界新秀，畢業於國立台灣藝術大學工藝設計學系研究所，擅長以「絞胎」的獨特技法創作陶藝，作品中不乏出現植物的元素。

藝人黃子佼4日凌晨在個人臉書發文，透露先前曾在電視節目上訪談過陳子雲，兩人有過一面之緣，如今突聞噩耗，不捨在臉書寫下，「很慶幸曾經為妳做過訪問，很遺憾沒有收藏妳的作品，一路好走謝謝美麗的陶藝。」消息曝光後，也有不少網友湧入陳子雲的個人社群帳號哀悼，紛紛寫下，「R.I.P.」、「一路好走」。