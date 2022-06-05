繼去年彰化基督教醫院眼科名醫陳珊霓揮別服務18年的彰化基督教醫院，在臉書控訴遭打壓而離去，皮膚科名醫邱足滿也在退休前10天被「被離職」。（本報資料照片）

繼去年彰化基督教醫院眼科名醫陳珊霓揮別服務18年的彰化基督教醫院，在臉書控訴遭高層打壓而離去，皮膚科名醫邱足滿也在退休前10天被「被離職」，而攤開彰基近年被離職的醫師就多達10位，包括原彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌也是，目前這些名醫多半投效隔壁的秀傳醫院，是否為地方醫院爭奪上演「白色巨塔」，引發民眾猜測。

彰化基督教醫院與秀傳醫院在彰化立足，算是北彰化重要的兩大醫療體系，南彰化則有員榮醫療體系，除了近日報出的邱足滿，彰基近年已經有多位名醫出走，邱足滿直指彰基管理層出問題，這種排除異己的方式，逼退名醫，損失的恐怕是彰基，不過對此兩家醫院都相當低調。

彰基醫院得知邱足滿將道台中中山及秀傳開診，表示給予祝福但對於指控則不願多談，而秀傳醫院也相當低調，不過據了解近年彰基出走名醫已經有8位被延攬到秀傳體系醫院，包括邱足滿的先生蕭信昌，目前就在秀傳耳鼻喉科服務。

而除了邱足滿、蕭信昌等名醫遭彰基如此對待外，還有前副院長陳堯俐醫師，以及肝移植大師柯志燃醫師也都遭以類似方式辭退，邱足滿就說，過去彰基類似案例已經多次鬧上媒體，而當時她是事件當事人之一的太太，這樣算是秋後算帳嗎，但目前她已無所求，只希望能展開新的人生，繼續服務民眾。