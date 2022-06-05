刑事局提醒萬一不小心點入釣魚網頁，應立即關閉。（刑事局提供）

刑事局公布近日遭詐騙案例發現，今年5月，台東市一名40歲的邱先生在家中收到一則手機簡訊通知，內容指稱邱先生有一筆通行費58元即將到期，為避免產生罰單，請立即下載App線上繳費，並附上一串含有「ETC」字樣的網址。邱先生不疑有他，便直接點擊網址，跳轉至一個顯示「遠通電收ETC」-「線上快速付信用卡」的畫面，邱先生再陸續依欄位輸入車號、身分證字號、信用卡卡號等資料，沒想到卻馬上接到銀行簡訊，1筆美金2000元(約台幣58750)的交易已經刷卡成功。警方表示，蔡先生並不是下載遠通電收ETC的官方App，而是進入了詐騙集團用來騙取信用卡資料並且進行盜刷的「釣魚網頁」。

刑事局表示，台中市一名35歲的林小姐，5月中旬，林小姐在家中收到一封顯示來自Netflix的電子郵件，信件內容以全英文說明林小姐的帳號帳單資訊有誤，請她盡速更新付款資訊，並隨信附上一個連結。因信件內容看起來非常真實，甚至信件LOGO也與官方樣式一模一樣，林小姐便直接選連結、開啟網頁，並輸入自己的Netflix的帳號、密碼以及信用卡資訊，不料林小姐也隨即收到銀行簡訊通知刷卡成功，總共遭刷卡2筆，金額高達8萬多元，才驚覺自己被騙，趕快通知銀行並至派出所報案。

刑事局分析「釣魚簡訊」類型的詐騙案件，之前多數被害人是收到冒充如DHL、FEDEX、中華郵政、宅配通發送的通知簡訊或電子郵件，以包裹「關稅未繳」、「補足運費」、「重新配送」等理由，使民眾誤以為官方通知而直接點擊實為「釣魚網頁」的惡意連結，並依畫面指示輸入個人資料、信用卡資訊、驗證碼等，而遭詐騙。近期出現假冒「遠通電收ETC」收取通行費的簡訊通知，則為新型詐騙話術，簡訊內文以幾十元的小額通行費費用未繳，降低民眾戒心，然等民眾誤信而點擊釣魚網頁連結輸入資訊，才發現瞬間被盜刷萬元以上的大筆金額。

刑事局提醒，萬一不小心點入釣魚網頁，請立刻關閉網頁、不要再進行任何點擊動作，如果曾經在釣魚網頁輸入信用卡號碼，也請立即連繫發卡銀行確認交易狀況，並辦理停卡、換卡，以免被盜刷。如接獲附有不明網址的簡訊、電子郵件，請直接聯繫相關官方機構確認訊息真假，或撥打110、165查詢，以免受騙。