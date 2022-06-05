國內日前一名感染新冠肺炎的四歲重症腦炎男童曾說看到妖怪，今天長庚醫院醫師也表示，收治一名7歲3個月大男童睡覺到一半突然睜眼大聲尖叫，「我們都要死掉了，媽媽你傻了」，外界好奇是否小孩比大人更容易在染疫後出現看到妖怪或死亡的幻覺？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，大人也會，並非小孩特例。

羅一鈞表示，大人若出現致病性腦炎時，也會出現語無倫次狀況，因為腦炎會影響中樞神經系統的臨床表現，這樣的情形會出現神經系統病變時，並不是專屬於新冠肺炎引起的病癥之一。

國內新冠肺炎染疫兒童今天為止重症已經累積35例，其中死亡15例，兒童染疫問題備受家長憂心。疾管署今天線上舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛表示，收治一名7歲3個月大男童，沒有生長遲緩或過胖，發燒當天送急診，PCR陽性，出現噁心嘔吐，經急診醫師評估後拿藥返家休息，沒想到返家休息睡到一半突然睜眼大聲尖叫，「我們都要死掉了，媽媽你傻了」又被送回急診，且眼睛往左上角吊，觀察3～5分鐘後停止，懷疑是腦炎。

外界好奇，是否兒童新冠腦炎案例都會看到妖怪或是死亡的幻覺？是否為小孩特殊的病徵？

羅一鈞表示，腦炎小孩就醫前或是就醫當中會有語無倫次或是幻覺，在目前腦炎個案中不少見，但不會特別說明，講出某些話不代表就是腦炎。且這些內容和病症本身沒有直接關聯性，呼籲不用特別針對小孩無語倫次來強調。講出某些話不代表就是腦炎。