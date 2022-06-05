基隆一名女網友今日中午前往廟口附近購買湯餃，回家大快朵頤竟發現口中的水餃有異物感，吐出一看竟是整隻蟑螂，讓他崩潰的拿著食物殘渣返回店家飯映，同時上網發文。文章曝光，不少網友看了照片都嚇傻，直呼太噁心。

這名女網友在臉書社團《基隆人集團》發文，透露今日中午在基隆廟口附近購買湯餃，返家後吃到約第4顆水餃，在口中咀嚼時感受到一條細長異物，便吐出一口檢查，發現竟是一隻很長的昆蟲「腳」，嚇得整口全吐出來，才驚覺吃下肚的水餃竟包著整隻蟑螂。

基隆一名女網友5日購買一碗湯餃，卻在水餃裡吃到一隻蟑螂。（翻攝自臉書社團《基隆人集團》）

女網友表示，她非常害怕蟑螂，發現自己吃下蟑螂後，感到非常生氣與噁心，遂把吐出來的水餃殘渣簡單包裝，帶回店家反映，老闆聞言連忙道歉，表示要退錢，但她仍無法接受，痛批這無關退費，質疑店家包水餃都不用確認？直言這是衛生問題，店家須有所警惕。

文章曝光後，不少網友留言驚訝表示，「這麼大隻包進去真的有扯」、「超噁心，包的人沒看到嗎」、「天哪太崩潰了吧，這心理陰影很大欸」；還有一名疑似為店家的網友留言表示，會給原PO滿意的答案，已向廠商聯繫，自陳不會犯不該犯的錯誤，請大家見諒。