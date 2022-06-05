桃園市5日新增5793例，比4日下降16.35％。桃園市長鄭文燦表示，下降的速度很明顯，代表疫情慢慢往下滑。而桃園去年至今累積本土31萬3851人，已到達13.8％盛行率，預估疫情將會下降。

鄭文燦表示，桃園本土達5793例，比昨天下降16.35％，下降的速度很明顯，代表疫情慢慢往下滑。針對醫療量能，他說，目前重症率不高，專責病房1300多床，使用度3成9左右，還有6成1左右空床。不過專責ICU使用率較高，目前開放43床病房，有7床空床。

鄭文燦也提到，社會局桃園市加碼65歲以上長者31.4萬每人發放2劑，上周已經完成，照護機構、托嬰中心，保母等等，也加碼發放。至於桃園身心障礙市民，透過身障照顧據點，以長者、獨居不重複領取原則，加發兩劑。

鄭文燦也提到，桃園累積去年至今為止，以236萬人口計算，盛行率13.8％，預估疫情會下降。他也說，桃園第3劑覆蓋率，長者是六都最高，全體覆蓋率也是大幅提高，下周針對BNT、莫德納推出接種計畫。