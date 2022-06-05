今年法網男單4強賽再度出現鬧場者，一位法國女子竄入場中，將自己綁在網邊跪地無聲抗議，身上T恤寫著英文「我們還剩下1028天」。比賽為此中斷10分鐘，後來法國警方證實她是一位法國環團人士，試圖喚起大家對全球氣候變遷的注意。

根據聯合國世界氣象組織去年5月的報導，全球工業國抑制暖化的速度並不樂觀，預計2025年之前就會創下單年暖化新紀錄，難以將氣溫飆升限制在《巴黎協定》的1.5度門檻。

2013年法網男單決賽，一位手持燃燒信號彈的赤膊男子衝入場內，跑向納達爾（Rafael Nadal）一方的場地，安全人員立刻將男子架開。信號彈發出的煙霧用了幾分鐘才散去，第2個赤膊男子打算衝入被及時阻擋。那幾位抗議者不滿當時的法國總統歐蘭德（Francois Hollande）將同性婚姻合法化，拿著標語嗆他下台。歐蘭德因為支持度太低，最後成為法國半世紀以來首位放棄競選連任的總統。

2009年法網男單決賽，一位男子衝入場中，站在費德勒（Roger Federer）面前對他揮舞著足球隊巴塞隆納的旗幟，還想把一頂帽子給費德勒戴上，不過費德勒是大場面見多了完全不怕。2003年法網男單決賽，英國男子羅伯茲（Mark Roberts）光著屁股衝入場內，被捕之後他坦承有300次在體育場裸奔的前科，他也無意攻擊任何人，單純想要「展示自己」。

相比之下今年這位抗議女子算是相當平和了，當時比賽中的挪威好手魯德（Casper Ruud）還是看傻了眼，他賽後說：「我不知該做何反應，我從沒遇過這種事。」那位女子並無惡意，法網官方隨後也公告她是一位環團人士，並且有買票進場。