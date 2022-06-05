今年受疫情影響參加國中教育會考補考人數創歷年新高！新竹縣主辦竹苗區考場補考，4日首日參加補考學生229人，部分考生在考試結束後快篩陽性確診，5日第2天有19人未參加考試，各考場皆無重大違規事項。

縣府教育局指出，竹苗區參加補考學生人數共計229名，新竹縣105人和新竹市76人，考生皆在今年主委學校國立竹北高中考場應試，苗栗縣參加補考學生48人，在國立竹南高中考場應試。

首日補考有27人缺考，部分考生在第1天考試結束後快篩陽性確診，未能參加6日第2天的補考，缺考人數共計19人，其中竹北高中考場有12人，竹南高中考場7人，但到考率較首日88％增加為92％。

教育局表示，因疫情參加國中教育會考補行考試的學生，若有正式考試部分科目成績，又參加補考，可自由選擇參加與否，未來成績則會擇優計算。

在選填志願進入各高中免試入學管道時，如分發校科未招滿，以內含名額錄取。如分發的校科已招滿，其達志願校科之「錄取標準」（參加會考正式考試而獲錄取的學生，其總積分最低者）則以外加增額錄取。

各入學管道辦理報名、報到、報到後聲明放棄錄取資格等相關作業事宜，比照110學年度因應疫情的辦理原則，採線上、傳真、郵寄、電話及現場等彈性處理方式。

縣長楊文科感謝考場學校、試務工作人員、監試人員及各校考生服務隊老師們，在端午佳節連假這2天，為整體試務圓滿順利付出辛勞！

教育局指出，國中教育會考成績單將於10日寄發並開放網路查詢，縣府自22日至29日上午10時至下午3時，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服務5518101轉2881。