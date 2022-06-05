指揮中心昨統計5至11歲兒童疫苗接種數據，六都中新北敬陪末座為44.5％，對此，新北市衛生局長陳潤秋說，新北入校園施打的計畫本來就到10日，一切都還在進行中。

新北今新增9026例確診，居隔列管2萬1242人，居家照護有6萬5341人，可解隔8668人、預計康復解隔1萬5772人。新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，從本土確診曲線圖來看，確診高峰有慢慢往下趨緩，下降趨勢會持續掌握，以確保疫情往下走，希望大家一起努力守住疫情，慢慢能夠回到正常生活。