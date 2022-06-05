國民黨台中市議員羅廷瑋指出，陳其邁在高雄贈送快篩給民眾也署名「陳其邁關心您」。（取自羅廷瑋臉書）

對於民進黨台中市議員陳世凱質疑，中市府送的快篩試劑都貼上「盧秀燕」的貼紙一事，國民黨台中市議員羅廷瑋披露，陳其邁在高雄贈送快篩給民眾，也署名「陳其邁關心您」，陳世凱是故意佯作不知，還是沒見過世面？

民進黨台中市議員陳世凱昨日在臉書質疑，台中市長盧秀燕送快篩，沒想到快篩試劑都貼上「盧秀燕」的貼紙，批評把人民公帑運用到最極致！

不過，國民黨台中市議員羅廷瑋認為，這是陳世凱在一次展現雙標，因為陳其邁在高雄贈送快篩給民眾，也署名「陳其邁關心您」，這也是在批評陳其邁？

並且，蔡其昌現在不也在臉書發文說自己爭取了一千多萬打造山海自行車休閒廊道！ 這不也是花公帑來宣傳自己嗎？ 難道這一千多萬是蔡其昌自己出的？

羅廷瑋強調，市長本就是市政府代表人，各種物品提供或贈送，都會貼上市長姓名貼，行之有年，包括送議員的花禮、物品等，都是市長名卡或貼紙，代表市政府的心意。怎麼其他縣市不是宣傳，到了台中變成陳世凱口中的公帑宣傳？陳世凱是故意佯作不知，還是沒見過世面？