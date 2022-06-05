珍煮丹「泰泰仙芋島」一般門市 70 元、百貨門市 75 元。（珍煮丹提供）

黑糖手搖品牌「珍煮丹」今夏推消暑的清涼聖品「泰芒雪島」、「泰泰仙芋島」，融合台式清新沁涼及泰國經典奶茶的「Tai Land」系列，巧妙運用島嶼意象象徵台灣以及泰國的熱帶島嶼風情，另結合兩大外送平台Uber Eats、foodpanda推買一送一優惠。

「泰芒雪島」有著黃金夕陽般的色澤，選用溫順錫蘭紅茶做基底，厚實輕盈的雲朵奶霜鋪陳，配上夏日熱帶芒果果泥以及珍煮丹人氣「泰泰鮮奶茶」做壓軸，口感豐富；另一款爆滿餡料的咀嚼系飲品「泰泰仙芋島」，採用清涼的「珍煮丹手作仙草」以及長時間熬製而成的甘甜綿密「煮丹蜜芋頭」，搭配細緻綿密的奶霜及「泰泰鮮奶茶」冰沙，滿足咀嚼控的慾望。

適逢暑期飲料季，珍煮丹在外送平台Uber Eats、foodpanda釋出夏日回饋，Uber Eats針對500萬名新用戶強打珍煮丹最強經典飲品「黑糖珍珠鮮奶」買一送一，活動至14日。foodpanda點購珍煮丹「泰泰鮮奶茶」可享買一送一，8日起泰芒雪島、泰泰仙芋島也有嚐鮮優惠買一送一，上述好康只到30日。