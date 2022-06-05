新竹縣客家新曲獎今年邁入第25年，去年首度增加「客語民謠歌詞獎」，發掘不少優秀的客語音樂人才、創作才子及才女，今年徵件 活動開跑，縣長楊文科歡迎全台熱愛音樂創作的民眾報名參賽，挑戰客家音樂的無限可能。

縣長楊文科表示，新竹縣為客家大縣，客語更是客家族群的根本，他上任後將推廣客語做為重要施政方針，訂定獎勵措施鼓勵縣民、公教人員和學生參加客語能力認證，累計至今新竹縣公務員已有1281人通過初級客語認證。

楊文科期望歷史悠久的客家新曲獎，能持續發掘更多音樂人才，發揚客家文化，更期藉由比賽提升客語歌曲的質與量，開拓客家音樂嶄新的視野，歡迎全國熱愛音樂的客語才子才女，共襄盛舉。

今年客家新曲獎首獎獎金10萬元，錄製得獎作品數位單曲，經費上限6萬元，第2名獎金6萬元，第3名獎金3萬元；客語民謠歌詞獎首獎獎金1萬元，第2名8000元，第3名6000元，即日起收件至9月20日止，報名簡章可至新竹縣政府文化局官網下載。

文化局長李安妤說，新竹縣客家新曲獎舉辦20多年來，發掘不少優秀客語音樂創作人才，提供機會給客家才子才女有發揮的舞台，參賽者不限國籍、年齡及地區，藉由彼此的展演觀摩，也激盪出更多的創作能量。

為鼓勵優秀作詞者，去年首度舉辦「客語民謠歌詞獎」，今年仍以鄧雨賢先生代表作品《雨夜花》、《望春風》、《月夜愁》、《四季紅》4首歌曲，參賽者可任選1首，以客語漢字填詞創作，讓原本台語歌變成客語歌，主辦單位將從中選出能引發共鳴的作品。