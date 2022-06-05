農民在高溫、高濕、惡劣環境下的辛勞積勞成疾，涉及內科、外科、骨科、腫瘤科等疾病，但目前很難認定與職業災害相關，雲林縣府農業處希望此一研究早日完成，造福辛勤的農林漁牧業人員，也能讓新入行的青農有所預防。（周麗蘭攝）

雲林縣參加農民職業災害保險者有5萬9000人之多，但農、林、魚、牧的職業病卻無明確範疇，國內也缺乏相關農業危害因子研究，本土文獻極少，以致能獲理賠者件數不多，農委會決定以雲林縣為農業職業病研究縣分，委託台大團隊近期展開訪談調查。

雲林縣人口66萬多人，農保人數就達10萬7000多人，其中參加農民職災保險多達5萬9000多人，比率55％是全台最高，然而台灣過去沒有農民職業病的相關統計調查，除意外傷害較有可能獲理賠，職災理賠幾乎不太可能申請成功。

雲林縣農業處統計，全縣2020年獲理賠件數563件，大多是操作農機具受傷、在農田跌傷或骨折、農藥中毒、中暑等意外傷害。

農業處代理處長蔡耿宇指出，國內尚無相關農業危害因子研究，流行病學研究也相對少，而雲林縣的農林漁牧從業人口、項目幾乎是台灣農業的縮影，農委會將以雲林縣農人為本土農民職業病的研究對象。

農業處表示，農民在高溫、高濕、惡劣環境下的辛勞積勞成疾，涉及內科、外科、骨科、腫瘤科等疾病，但目前很難認定與職業災害相關，希望此一研究早日完成，造福辛勤的農林漁牧業人員，也能讓新入行的青農有所預防。

農委會輔導處農保辦公室日前率領台大醫院環境職業醫學部教授兼主任蘇大成醫師團隊，在縣府農業處人員陪同下到土庫鎮、二崙鄉、西螺鎮、林內鄉調查施測場地，本月展開現場訪視農作物、加工產業的工場。

雲林縣的雜糧及蔬菜產量是全台第一名、種稻面積第二名、養鵝場數第一名、養豬場數第二名、養鴨場數第二名、養雞場數第三名、花卉及果品全台前十名內。

蔡耿宇表示，這項研究著重農林漁牧為分類，挑選相關農民訪談，歸納後作問卷調查，以利辦理農民從事農業工作時與職業病間的因果關係診斷、危害評估，雲林模組完成後複製到其他縣市，縣府十分樂觀其成。