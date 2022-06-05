日本百萬網紅「Hikaru」(前田圭太)，言語風格幽默生趣，除了本就俊帥外型，頭髮一黑一金造型格外醒目，近日他拍攝Youtube一日牛郎企劃，親自下海到知名牛郎店HAREM總本店坐檯，想不到僅用1個晚上，就為自己賺進6739萬元日幣(約台幣1530萬元)，超狂吸金能力全場都看傻了眼。
Hikaru日前親赴牛郎店擔任「一日牛郎」，消息一傳出後，吸引平日喜愛他的粉絲湧入，只見他先身穿紅色花紋西裝，後續又換上黑色天鵝絨禮服，在各個點檯間四處轉換，還會貼心送女客人玫瑰花和禮物，還會和客人親密拍照。其他網紅和藝人也來捧他場，若有人點高單價酒品，現場牛郎們還會喊出口號炒熱氣氛。
在這間牛郎店中，收費方式從最低30萬日幣(台幣7萬元)，到70萬台幣(台幣16萬元)，而Hikaru當天總共賺進6739萬日幣入袋(約台幣1537萬元)，打破店內過去消費紀錄。許多粉絲慕名來點他的檯，他因此同時招呼客人，片尾分享心得便說，每位客人聊天說幾分，就得到下一組服務，到最後根本忘記說過什麼話。
Hikaru上傳這支影片，短短1天吸引近90萬人觀看。由於那天是他的生日，粉絲順便道賀，寫下：「用錢買你的時間，只是見個面就很開心」、「能跟你互動就是很開心的事啦，看到你真的好激動呢」、「不強迫來喝酒的粉絲，你很愛護喜歡你的人很不錯」、「不只表面有感覺到你當牛郎真的關心粉絲」引起廣大迴響。
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