IPC廠虹堡(5258)4月營業收入4.21億元，年增48%，稅前淨利0.51億元，年增1120%，本期淨利0.4億元，年增900%，每股盈餘0.46元，年增867%，公司擬每股配息0.6元，以上周四收盤價58.8元計算，現金殖利率1.02%。獲利驚人，加上受惠歐美無人支付應用起飛及美系飲料公司大單挹注，去年下半年開始訂單去化加快，營運邁入高成長，買盤積極，上周四天日日漲停，周漲幅高達45.9%，並改寫2016年12月30日轉上市以來新高價。

今年首季EPS達1.59元，創新高，累計前4月EPS達2.05元，已超越去年前3季的1.23元，更逼近去年度的2.51元。虹堡爆量突破4個月的大整理平台。多空爭鬥轉劇，法人建議拉回短均(3日線)附近，若見價穩量縮，再擇機守停損介入。

大陸封控影響，加上缺料問題仍存在，法人預估，虹堡第二季營運仍有壓，業績力拚穩住第一季水準，不過大陸逐漸解封，加上下半年缺料問題可望逐步緩解，展望今年，在訂單滿手，出貨動能可期下，年度營收、獲利挑戰雙位數增長在望，並力拚新高紀錄。