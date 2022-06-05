中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6萬2080例本土個案，死亡124例，各縣市確診分佈中，高雄首度超越台北，單日新增9232例，成為各縣市第一。外界關心端午後疫情是否再起，陳時中認為，端午節會帶來一波疫情的可能性不高，且6月10日整體病例數很確定會往下，屆時死亡人數就會跟著下降。

今天確診各縣市個案分布，高雄市首度超越新北，新增9232例，其次為新北市(9026例)、台中市(8699例)、桃園市(5793例)、台南市(5447例)、台北市(4452例)。

指揮中心發言人莊人祥表示，高雄疫情目前接近快要接近滿載，這幾天可能到達高峰，後續需要再觀察，是否高原期會持續幾天，不過由於目前Rt快接近1.0了，因此疫情應也會快下降。

由於6月4日，國哪本土中重症新增496例、死亡152例，雙創新高，陳時中今天面對媒體詢問國內本土疫情走向時直言「現在死亡和確診病例都在高原期，應該在6/10有反轉的機會。」不過專家黃立民認為，接下來單日死亡數可能會達到每日200死，致死率將會達到萬分之12，比起先前指揮官陳時中預估的萬分之10還高。

陳時中表示，10或是12都差不多，疫情推估高高低低都有，我們當然希望不到到兩百那麼多，不要也要看情況用估計都在合理範圍內，我不認爲我們會到那麼高。

至於，6月10日是否出現翻轉與端午有關嗎？陳時中表示，端午節這段時間需要觀察，不過整體出遊情況相對冷清，人流數也沒有增加，他看新聞報導都說，許多北部民眾要回南部去都會自己先做一次快篩，自制力都做很好。他認為，「我端午節會帶來一波疫情的可能性不高」，且六月十日整體病例數很確定會往下，屆時致死就會跟著下降。