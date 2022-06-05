龍語申（左）和何依霈演CP。（三立提供）

首次演出台8的演員龍語申，在《一家團圓》中飾演張瓊姿的兒子少強，表現不俗，高大帥氣的外表加上劇中單純正直的個性，圈粉無數。但他坦言挫折不少，上週一場戲，因為剛拿到本，台詞還沒畫完就開錄結果一直NG，遭長官飆罵：「為什麼大家都可以就你不行？」龍語申當下對自己很生氣：「其他演員都很有經驗，就算臨時拿到劇本也不害怕，後來腎上腺素發威，只花3分鐘就背完了，不過拍完後不爽自己很久。」

龍語申提到有次錄影前，腦袋突然空了，壓力下背台詞更慢，後來他開始觀察陳冠霖、江宏恩、李燕、張琴等前輩怎麼快速進入狀況，前輩們也會指導他的台語發音，情緒上拍特寫要怎掌握等，讓他進步神速。前陣子劇中飾演他哥哥的陳冠霖，先前家人相繼染疫，請假一段時間，龍語申笑說平常依靠的肩膀突然沒了：「哇塞！我要自力更生了，哈哈！」看得出2人拍戲拍出好交情。

龍語申在劇中被富家女狂追，他笑說真的遇到喜歡的女生會主動進攻，他記得7、8年前第一次追現任女友的時候，即使在當兵，但他會把握休假時坐公車到她家樓下送便當、送生日禮物，結果她最後跟別人在一起，直到多年重逢後，2人才交往。他最近拍戲忙，常常沒回家，女友都會笑說自己是「偽單身」，好在女友都能體諒。