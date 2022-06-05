綠營批不理恩恩爸「神隱過端午」 侯友宜回應了

新北市確診過世2歲童「恩恩」的父親，日前與新北市政府對於相關通聯錄音一事沒有共識，綠營近期猛攻市長侯友宜，侯今日在記者會被問及是否成為眾矢之的，他表示，將會盡全力給予恩恩爸爸、媽媽關懷，並按照規定給予資料，他也特別希望衛生局長、消防局長能跟對方當面說明來龍去脈，至於外面的聲音，他相信都是好意，大家都是全力關懷恩恩爸。

另外，恩恩爸預計明日前往消防局聆聽報案錄音檔，並指控很多律師都打臉新北市說法，認為公務人員執行公務並沒有私人隱私問題。對此，消防局長黃德清表示，恩恩媽媽當時報案錄音、119打給恩恩媽媽的錄音內容都已準備好，隨時可以聽，將派專人去新竹給對方聽，或是恩恩爸要去消防局聽，都會配合安排。

黃德清強調，基於個人隱私、個資保護，119與衛生局、119與雙和醫院通話錄音，因為恩恩爸爸不是通話者，所以不會提供，不過當時給恩恩爸的資料，已經有把相關橫向聯繫處置資料給對方，而對於律師看法，市府都予以尊重。

針對恩恩爸提到衛福部本月1日有說1922橫向聯繫資料已準備好，但至今仍未收到，對比新北市府的關切度低了相當多，是否會覺得不公。對此，侯友宜則表示，「不會啦，我們都會盡全力做好」。