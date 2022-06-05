標榜菁英教育的台中一中「科學班」招生日前放榜，每年錄取30個名額，市議員李中日前接獲家長陳情，指孩子參加科學班考試，對於結果感到很沮喪，他深入了解發現，30個錄取生中竟有超過2／3來自台中市2所學校，其中許多更是在某間補習班上課，質疑此情況非常態。

台中一中表示，學校科學班甄試分為2個階段，第一階段為筆試，是透過密件方式遴聘一中、女中或南一中、雄中等校老師命題；第二階段則是實驗實作，由合作的陽明交大教授闈外命題，測驗時並有教授在現場觀察、紀錄考生實驗操作過程。

李中指出，他最近接到家長陳情，指孩子一邊要兼顧會考、又要準備科學班考試，相當辛苦，而科學班考試結果更讓孩子感到沮喪，經調查發現，不論是建中、北一女或師大附中等學校的科學班分別錄取32名學生，其錄取者皆來自20至22所不同國中，屬於常態分布。

反觀台中市，李中說，中一中科學班錄取30個名額、有447人報名，其中衛道中學報名89人、錄取16名；明道有53人報名、有10人錄取，其他4個名額則來自另3所公立國中，且近2年科學班錄取結果多集中在這2校，他質疑制度面是否出問題。

中一中強調，科學班的兩階段考試都是闈外命題、闈內製卷，且試題都是彌封後採公開方式拆封；為何錄取學生會集中在2所學校？因科學班的測驗以實驗實作、科學知識專精為主，且命題內容著重加深加廣、不以國中範圍為限，可能與私校學生多利用夜間加課大量練習等情況有關。