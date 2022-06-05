新竹市5日新增1257名確診個案，今年以來累積4萬1780名確診個案，全市確診率約9.2％目前累積居家照護者為9553人、居家隔離者為1936人。

市府指出，竹市採買提供幼兒園學童唾液快篩試劑已到貨，7日起將發放提供幼兒園孩童每人1劑唾液快篩，讓孩童於有症狀或復課時使用，請家長依學校公告時間領取，若有急用則可至就讀幼兒園領取。

另，明日起學齡前幼兒鼻咽快篩試劑領取年齡擴大至2015年9月2日（含）以後出生之幼兒，6月30日前，家長可持幼兒健保卡至竹市實名制健保特約藥局免費領取5劑快篩試劑。

高中、國中、國小、五專前三年學生，每人另可領取4劑家用抗原快篩試劑，中華郵政將陸續寄送至學校，待學生回校實施實體課程可於學校領取。

衛生局表示，竹市5-11歲兒童BNT疫苗大型施打站施打服務已開放限額線上預約，地點為體育館施打站（新竹市公園路295號），接種時間周一至周五上午8時至11時，下午2時至5時，請家長線上預約，如有疑問，可電洽03-5320900專人諮詢。