睽違4年實體展的「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」，將於今(2022年)年9月27日至10月1日在南港展覽1館與「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」同期舉辦，並搭配1個月的線上展實虛併進開展。今年TaipeiPLAS聚焦三大主題「智慧機械」、「新世代材料」及「循環經濟-淨零碳排」，主辦單位外貿協會從開展前倒數3個月起，逐月推出「智慧製造」、「創新應用」、「淨零永續」主題月，6月「智慧製造」主題月率先登場，從社群、電子報與影音內容等，帶領海內外買主提前感受本次展出各項亮點。

至於選擇6月首推智慧製造，外貿協會表示，因為對塑橡膠機械而言，過去塑橡膠製造加工業在模具參數的設定與調整、材料的選擇、複雜元件處理，往往必須仰賴經驗豐富的師傅操作與判斷。現今因應生產智慧化、自動化與客製化的浪潮，塑橡膠機械有了智慧製造的加持，並結合產線自動化、智慧感測、遠端監測等先進製造技術，新型態生產與商業模式已完全顛覆產業樣貌，讓塑膠聰明成型。

以本次TaipeiPLAS參展廠商，也是台灣塑膠射出成型機的指標廠商富強鑫(6603)及鳳記為例，導入整合生產製造執行系統MES(Manufacturing Execution System)讓機台生產流程全程數位化，品質管理與控制更加精確，達成提升生產效率、降低生產成本等多重效益。且不光自己變得更聰明，台灣塑橡膠機械廠商的成功經驗也輸出海外，提供海外客戶整廠自動化的規劃及整合服務。

其他指標廠商如百塑、鼎坤、一億、映通，以及國際大廠BASF、ARBURG、WITTMANN BATTENFELD、ENGEL等，也將齊聚今年TaipeiPLAS，展示各項智慧機械與智慧製造加乘的最新研發成果。而為呼應今年TaipeiPLAS「Shaping New PLASbility塑造新未來」的核心主軸，展中外貿協會也將推出展場直擊、Podcast、主題式導覽、專業技術論壇等多元活動，深入探索塑橡膠產業的發展與蛻變，創造耳目一新的參展體驗。