在2022年法國網球公開賽男單準決賽中受傷退賽的德國男將小祖維瑞夫，透過Instagram表示，自己右腳踝側邊韌帶多處撕裂，周一將回德國休息。

小祖維瑞夫在今年法網晉級到男單4強，為了個人生涯首座四大公開賽奮戰的他，在與納達爾的對抗中不幸受傷，當時比數納達爾7比6（8）、6比6握有一盤領先，而小祖為了救球受傷，當下表情痛苦地躺在場邊，之後坐在輪椅上、由場邊醫護人員幫他右腳踝包著厚厚的冰塊冰敷，最後拄著拐杖離開球場。

小祖維瑞夫先在法國巴黎當地赴醫檢查傷勢，他透過IG表示，初步檢查是右腳踝側邊韌帶有多處撕裂，周一他會啟程飛回德國，再做進一步檢查及決定能夠幫助自己盡快康復的方法，他很感謝全世界給他的溫暖留言，大家的支持對他意義重大，他也會盡可能詳細報告後續情況。

今年法網前也曾遇到腳傷困難的納達爾，很能體會球員受傷的無奈心情，透露希望小祖維瑞夫的傷勢不會太嚴重，他也清楚這場法網準決賽對小祖有多重要，「我們都是網球選手，也一起練習過好多次，肯定能體會他的心情以及為了夢想奮鬥的努力，一定會為了他的受傷感到非常難過。」