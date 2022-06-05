端午連假轉眼結束，速食店品牌漢堡王特別推出「開運霸王省限定優惠券」慰勞民眾，即日起至30日，個人超省餐54折起；雙人激省餐67折起，霸王分享餐最低也只要63折起，33款優惠組合現賺2456元，外帶內用皆享優惠，還有指定品項買一送一。

漢堡王6月回歸西部小華堡與5倍濃郁起司牛肉堡兩款經典商品，還祭出誠意超值價，5倍濃郁起司牛肉堡只要89元；西部小華堡搭配四塊雞塊及中杯可樂，只要100元就能享用。全新雙人激省餐－花生安格斯牛肉堡與勁濃安格斯牛肉堡，搭配五塊雞塊、中份薯條以及兩杯茶花綠茶，只要279元。適合小家庭的霸王分享餐六款任你挑選，最低優惠組合下殺63折起，平均每人僅需123元便能享用主餐安格斯或犇牛肉堡與點心。

為歡慶國際兒童日，自6日前凡於官網或自助點餐機使用優惠碼「P0283」購買小華堡套餐，或臨櫃出示Facebook畫面、手機截圖、報優惠碼，小華堡餐只要105元，再送四塊雞塊一份。