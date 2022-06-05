嘉義市一名80歲老婦人日前因意識不清需要緊急住院治療，經採檢確診新冠肺炎，卻因各大醫院滿床無法收治，衛福部嘉義醫院挪出隔離病房給予治療，目前已脫離險境，預計這兩天可以出院，返家自主健康管理。

家屬表示，感謝部立嘉義醫院專責病房的醫護人員多日悉心照顧，終於讓老婦人成功抗病毒病況好轉，全家人都很期待她出關返家，感謝嘉義醫院在情況危急的時候，排除萬難伸出援手。

感染科主任廖忠信說，目前確診高齡病患，建議即早使用抗病毒藥物，使用的適應症包括確診且年滿65歲以上、糖尿病，癌症、免疫不佳等慢性疾病患者。建議若有確診及符合給藥條件的民眾，可以多利用視訊特診和專科醫師討論開立處方。日前衛福部嘉義醫院已經開放遠距醫療門診，方便病人在居家照顧的隔離期中，可以及時取得有效的治療。

院長黃元德指出，嘉義醫院肩負公醫使命是政府檢疫及社區防疫的主要防線，即使疫情導致醫護人員吃緊，但照護確診病患的重任義不容辭，也感謝團隊同仁協力合作，成功醫治中重症病患，守護嘉義市民。