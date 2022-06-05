澳洲5日指控中國大陸解放軍一架殲-16（J-16）戰機5月底時在南海近距離攔截一架澳洲皇家空軍的P-8A海上巡邏機。

澳洲國防部今（5）日指控中國大陸解放軍一架殲-16（J-16）戰機5月底時在南海近距離攔截一架澳洲皇家空軍的P-8A海上巡邏機，殲-16更釋放「鋁箔干擾絲」，導致P-8A吸入部分鋁箔，讓澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）痛批此舉「非常危險」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，澳洲國防部今日發布聲明，指出5月26日澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force）的一架P-8A海上巡邏機在南海國際空域（international airspace）執行「例行海上偵察行動」時，遭到一架解放軍殲-16戰機攔截。

聲明指控殲-16的攔截行動對P-8A巡邏機及澳洲飛行員構成「安全威脅」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，坎培拉已透過「適當管道」向中國大陸表達關切。

澳洲國防部長馬勒斯今日接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時透露，攔截行動中殲-16戰機在P-8A巡邏機前方非常近距離地飛行，甚至釋出「鋁箔干擾絲」，導致澳洲巡邏機的發動器吸入部分鋁箔，馬勒斯怒批：「很明顯這非常危險。」

澳洲國防部表示，已在這個區域進行偵察行動數十年，強調所有行動都符合國際法規範，只是在行使在國際水域、空域自由航行、飛越的權利。

針對澳洲指控，中國大陸駐澳洲大使館尚未回應。

加拿大軍方1日也指控4月26日至5月26日期間，解放軍軍機在加拿大軍機於北韓邊境執行聯合國偵察任務時多次飛近，迫使加拿大飛行員必須迅速改變航道以避免與解放軍軍機相撞。對此北京也尚未回應加拿大的指控。