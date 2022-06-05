新北中和2歲童恩恩上月14日確診、19日病逝，恩恩父親控訴孩子病重之際打119、1922、衛生局都求助無門，花了81分鐘才有救護車來接恩恩就醫，恩恩父親日前向衛福部和新北市政府申請當時通聯資料，追查「消失的81分鐘」內究竟發生什麼事。今（5日）恩恩父親更新臉書貼文，說已收到新北市消防局補寄的3通通話譯文，並透露最快明天早上就會去消防局聽錄音。

恩恩爸爸今（5日）在臉書表示，下午收到了新北巿消防局補寄的3通「消防局回電給我老婆」的通話譯文，將連同先前收到的5通譯文，以及消防局和衛生局的橫向簡易紀錄、1922的通話錄音等資料，釐清一些時序。

恩恩爸爸說，收到補寄的譯文後，先傳了訊息給衛生局副局長高淑真及消防局專員，提了未來一周可以到防局聽錄音的幾個時間，「應該最快明天早上就可以去聽錄音」。

恩恩爸爸提到，整理新北市提供的書面資料時，發現了幾段聯繫上空白的時間，這部份會在聽完消防局錄音後持續整理。另外，衛福部1日表示，1922的橫向聯繫資料「準備好了」，但目前仍未接到衛福部通知去拿資料，希望去新北聽錄音檔時，衛福部的資料也能一併拿到。