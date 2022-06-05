台中市長盧秀燕指出，台中市5日新增8699例確診案例，中南部疫情仍處於高原期階段。 （台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

中南部疫情仍處於高原期階段，台中市5日新增8699例確診案例，市長盧秀燕指出，「溫暖助防疫」進入第四階段，發放給高風險、一線人員等七類族群，預計近37萬人受惠，將發出近75萬劑快篩。其中，全市一年約有2萬名「孕婦」，準媽媽們明起可選擇到台中各區衛生所，或6月7日起於產檢醫療院所領取2劑快篩試劑。

因應疫情持續嚴峻，為了維護防疫量能，台中市在連假前已宣布啟動第四階段「溫暖助防疫」快篩試劑發放規劃，將針對高風險、接觸群眾多等的第一線人員，加發2劑快篩試劑，其中包含七類族群，分別是「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」等。

市長盧秀燕指出，「溫暖助防疫」目前四階段共累計超過71萬人受惠，將發出140萬劑快篩。另外，台中市一年約有2萬名「孕婦」，市府已備足4萬劑要給「孕婦」族群的快篩試劑，「孕婦」媽媽們從明日起，只要帶著「媽媽手冊」（孕婦健康手冊）及「身分證」於上班時間到台中各區衛生所，或6月7日起到產檢的醫療院所就能領取2劑快篩試劑，孕婦也可請他人代領。