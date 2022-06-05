百萬網紅亞歷媽(王君萍)與法國老公結婚後，生了2個混血兄弟亞歷山大、安德里，一家人定居在法國，亞歷媽經常透過社群分享生活點滴、可愛的孩子以及獨特的異國生活，讓她坐擁大票粉絲，她昨天(6/4)發文抱怨老公，透露法國尪主動訂餐廳說要幫她補慶生，她本以為老公很貼心，不料最後發展成老公同事也參加飯局，讓亞歷媽傻眼氣炸。

亞歷媽昨天在臉書提問：「你們有時候會覺得少根筋的男人很討厭嗎？」，表示自己其實是4月生日，但因為夫妻倆都很忙的關係，她一直沒慶生，但也沒特別要求，結果前一晚老公訂了一家很棒的法國餐廳，表示沒忘記她生日，要為她補慶生，「聽了讓我開心了一整天」。

當天下午亞歷媽開始精心挑選要穿什麼衣服去餐廳，老公卻突然說：「我的朋友也會到喔」，讓她大傻眼，想說哪來的朋友？「今天不是慶祝我的生日嗎？」，老公還補上一句「給妳的驚喜啊～」，讓亞歷媽大傻眼，覺得如果是邀她的朋友，那就真的是驚喜，「你邀約是你工作上的朋友，則變驚嚇了…」。

聽聞此事後，她就默默將原本準備慶祝的洋裝放回去，換上比較適合社交聚會的服裝，覺得滿心無奈，嘆可以理解老公想人多一點熱鬧的出發點，但女人還是偶爾會希望擁有某些屬於自己的特別時刻，並透露當天聚會她氣到都不跟老公講話，「整個很欠揍」，覺得怎麼能這麼少根筋，而眾網友也支持她發怒，「我會翻白眼」、「約會慶祝變應酬」，亞歷媽則解釋，如果一開始老公有先告知是單純跟朋友一起吃飯，其實她還是會開心的，反而不會特別覺得是要幫她慶生，免得期望越高，失望越大。