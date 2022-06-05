「孩子確診了，該怎麼辦？」南投縣衛生局最近接到不少詢問電話，如何讓孩子得到妥善照顧。衛生局表示，兒童快篩確診，建議先透過視訊診療、拿藥；不建議家長帶著孩子到處趴趴走，衍生感染問題，如出現發燒不退或抽搐等情況，才需要緊急送醫。

南投縣衛生局指出，感染新冠肺炎，每個人症狀不一樣，有沒症狀、喉嚨痛、全身酸痛、頭痛或發燒。6歲以下兒童確診，則需長家了解症狀，協助治療。尤其，5月26日起中央流行疫情指揮中心決定「快篩陽即確診」後，衛生局接到不少電話，家長希望取得正確的醫療照顧資訊。

衛生局表示，兒童快篩陽即確診後，可以透過衛生局網站，找到視訊診療的院所連絡電話，和醫院或診所預約時間，透過視訊由醫師確認快篩結果即為確診，並開立處方拿藥，輕症患者採居家照顧即可，提醒家長切勿直接將確診兒童直接帶到醫療院所就醫，才能降低社區感染風險。

兒童採居家照護，可獲得較好休養，且大部分兒童感染症狀，比成人輕微。但衛生局提醒家長，要讓兒童多補充水分，避免劇烈活動，密切觀察孩子的症狀有無變化。居家照護的兒童，如輕微發燒，咳嗽、感冒症狀、冒冷汗，需要使用藥物時，也可連絡視訊院所診療，並依醫師囑付提供用藥使用，必要時也會安排外出就醫。

衛生局指出，居家照護的兒童，如出現抽搐、嗜睡、意識改變、活力不佳、呼吸困難，或有胸凹現象(呼吸明顯費力) 、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於 94％ 、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗症狀時，應立即聯繫 119，或由家長緊急送醫。

衛生局提到，4日1位住在集中檢疫所確診幼童，疑似腦炎轉診，主要是陪同的母親，發現1歲的孩子持續發燒、活動力下降、且有抽搐症狀，就應該緊急送醫，提醒家長要多注意確診幼兒症狀變化，避免延誤就醫時間。