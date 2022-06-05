台南市將從6月7日至9日入校接種兒童BNT疫苗。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市將從6月7日至9日入校接種兒童BNT疫苗。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增5447例，市長黃偉哲說，台南今天確診病例雖比昨天少200多例，但相較北部疫情，疫情高峰已南襲，做好防疫措施為首要，他也針對低空床率引發外界疑慮掛保證，「台南絕對有足夠病床」，目前為止沒有1個中重症確診者要住院卻找不到床，民眾不用擔心。

衛生局長許以霖說，目前5到11歲兒童第一劑疫苗注射率已達75.13％，為六都第一，5至11歲染疫比例約10％，兒童疫苗施打率希望能朝8成邁進，減少學童染疫比例。

衛生局表示，台南市從6月1日起到5日，在永康市立總圖書館設立兒童BNT疫苗大型注射站，統計已有2萬4791人注射莫德納疫苗，5萬8141人注射BNT疫苗。

教育局長鄭新輝說，6月7日至9日3天將安排入校接種5-11歲輝瑞BNT疫苗，規畫9所中繼學校施打，包括新進國小、培文國小、安順國小、文元國小、永康國小、正新國小、東區復興國小、億載國小及文化國小等9校。此外，衛生局也同時於6月7日至12日，在「台南打疫苗」系統持續接受預約，提供家長多元選擇。

鄭新輝表示，由於明天起1周為暫停實體授課期間，6日上午將請各國小及幼兒園協助轉知尚未施打兒童疫苗第1劑的家長及學童，持健保卡、接種意願書並全程戴口罩，依分配時段分流前往施打，避免擁擠並減少等待時間，私幼滿5足歲的幼兒家長也可依所在區域，選擇至鄰近的中心學校施打。

他也提到，如果家長無法依安排時段前往，可彈性調整至其它區域的學校及時段施打，到校園施打疫苗的兒童家長，無須至平台預約，如之前未繳交校園疫苗接種意願書，只要當天有意願入校施打，即可到現場填寫意願書。