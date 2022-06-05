孟加拉官員今天說，南部吉大港附近一座貨櫃倉庫發生大火，引發化學品爆炸，火勢目前仍在延燒，造成至少34人喪生、300人受傷。

A huge explosion took place in Sitakundo, Chittagong. 400+ people got injured and 20+ people lost their lives. Please pray for Chittagong 😞#PrayForChittagong pic.twitter.com/b6Gw2NYMv2 — SumSum⁷🍊PROOF 06.10 (@SumSumSeVeN) June 5, 2022

This was the situation of Private BM container depot at Sitakundu, Chittagong 🇧🇩 at midnight.



Hell on earth 😭😭



20+ dead, 400+ injured. 💔 #PrayForChittagong pic.twitter.com/z8CdL7NtHU — _Shakib__ 🇧🇩 (@Sha_kib_haq) June 5, 2022

16+ dead and 200+ severely wounded by terrible explosion and fire at a large container deport, port city Chittagong.



Death tool is increasing, and fire till now not in control.



My heartfelt condolences and sympathies go to victims families. #chittagongfire pic.twitter.com/8TPCacoNhV — Ershad Khan (@ershadkhandu) June 5, 2022

消防官員阿邁德（Jalal Ahmed ）表示，發生大火的貨櫃倉庫位於距主要港市吉大港（Chittagong） 約40公里處的希塔昆達（Sitakunda），火勢在午夜前不久竄出。

地區首席醫療官周德里（Elias Chowdhury）告訴法新社說，死亡人數已經攀升至34人，超過300人受傷。由於一些傷者傷勢嚴重，死亡人數可能攀升。

孟加拉主要港市吉大港（Chittagong） 約40公里處的希塔昆達（Sitakunda）的貨櫃倉庫4日發生大火。（圖／路透社）

當地警方首長霍森（Anwar Hossain）說，傷者包括至少40名消防員和10名警員；至少5名消防員不幸殉職。

周德里說，傷者緊急送往當地各家醫院，休假中的醫生都被緊急召回以協助因應事故。死亡人數可能增加，約有20人情況危急，身上燒傷面積達60%至90%。

社群媒體網站上，一下湧進大量請求為傷者捐血的呼聲。

直到今天上午，緊急部門人員仍在設法滅火，軍醫單位也在協助治療傷患。

吉大港地區行政首長拉曼（Mominur Rahman）表示，火勢大致已受控制，但「貨櫃倉庫中仍有零星火勢」。

Innalillah #chattogram is burning!



A fire broke out at a chemical factory in Sitakunda, Chittagong. In 15 seconds of this video you can see the brutal blast moment. The video was collected from the Facebook Live of a teenager named Oliur Rahman. Now we don’t know how he is! pic.twitter.com/NN8Vtj3xy4 — Faizur Rahman Zunayed (@FaizurZunayed) June 4, 2022

他說，消防人員正設法撲滅這些零星火勢。

拉曼表示，倉庫的貨櫃內有價值數以百萬美元計的成衣產品，準備要出口到西方的零售業者，孟加拉是這些成衣零售業者的主要供應商。

孟加拉內陸貨櫃協會（Bangladesh Inland Container Association ，BICA）發言人錫克達（Ruhul Amin Sikder）表示，這個私人貨櫃倉庫占地30公畝，其中有些貨櫃內裝化學物品，包括過氧化氫。

B.M. 貨櫃倉庫（B.M. Container Depot）主管拉曼（Mujibur Rahman）表示，起火原因目前仍不清楚，他說，此倉庫員工約600人。

孟加拉由於安全法規執法鬆散，火災事故時有所聞；2021年7月首都達卡（Dhaka） 郊區一座大型食品加工廠發生大火，奪走54條人命。