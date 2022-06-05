《致我的星星2》孫宇賢（右）重現第一季台詞，讓金江珉（左）瞬間臉紅。（翻攝自影片）

LINE TV繼韓國人氣BL劇《冬日後的櫻花》、《語意錯誤》後，再推出《致我的星星To My Star》第二季，由原班人馬演員孫宇賢、金江珉主演，分別飾演頂流明星與高冷廚師，最新預告除有「啄木鳥式親吻」等撒糖畫面，也暗示兩人面臨分手危機，甜中帶虐的續篇讓粉絲相當期待。

《致我的星星To My Star》描述頂級明星姜瑞俊（孫宇賢飾）個性自由奔放、不愛按照牌理出牌，因捲入施暴疑雲讓演藝事業陷入危機，陰錯陽差與高冷廚師韓智宇（金江珉飾）展開同居生活，個性截然不同的兩人，不由自主被彼此吸引，但身處不同世界的他們，卻也遇上各種現實難題。

這段甜鹹愛情故事細膩動人，CP互動化學反應十足，高甜吻戲被網友封為「韓國BL劇之最」，更被譽為「韓國BL劇天花板」。第二季歷經1年時間籌備，演員和製作團隊都是原班人馬，故事比第1季更紮實，片長更是翻倍，從第1季9集約110分鐘，增長至300多分鐘。

最新預告打出「本來以為能永遠在一起的我們，我們的宇宙開始動搖」，穿插兩人爭吵的畫面，感情似乎產生裂痕，其中1人更心痛問：「到底為什麼還想跟我繼續在一起？」讓粉絲心疼，最後畫面色調從沈重變溫馨，出現「啄木鳥式」親臉頰和真誠告白的撒糖橋段，又甜又虐的劇情吊足粉絲胃口。

身高180公分的孫宇賢曾演出《Live：轄區現場》、《九尾狐傳》等劇，演戲經驗豐富，這次飾演直球追愛的大明星，他表示角色愛撒嬌、喜歡親近人的特質與自己相近，「他（姜瑞俊）對每件事都非常坦率，面對喜歡的人會想積極去靠近、表達自己的好感，這點跟我本人一樣」。

現年23歲的金江珉曾參演《九尾狐傳》、《機智醫生生活》，身高有185公分，與孫宇賢都有雙大長腿，他透露第二季兩人互動的橋段有增加、故事也更有趣，「也有很多讓人覺得興奮的地方」，請大家記得準時鎖定。

相差9歲的兩人因合作該劇相熟，感情相當好，孫宇賢受訪過程還忍不住戳對方臉頰，直誇金江珉嬰兒肥「軟軟的」，覺得很可愛。不只如此，孫宇賢還用姜瑞俊的身份問金江珉：「我可以親你嗎？」金江珉當時沒反應過來是第一季台詞，還被孫宇賢抓包臉紅，金江珉摀著胸口笑說：「因為剛剛心臟快跳出來了！」《致我的星星To My Star 2》6月5日起每週日LINE TV獨家播出，第一季已全集上架。