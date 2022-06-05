43歲女演員德馨出身模特兒，外貌美艷動人，過往多半出演八點檔惡女角色，經常有潑辣戲碼和吵架劇情，氣得觀眾牙癢癢的，近來她參演《美麗人生》，劇本角色設定是她和其他演員處不來，但卻有位李姓民眾入戲太深，竟直接私訊德馨FB粉絲瘋狂咒罵起她，為何將劇中兩位演員鎖在船上，飆罵「妳不會內疚嗎？！」

女演員德馨演技精湛，將惡女角色詮釋活靈活現。德馨1日向大家傾訴，演反角給她帶來的困擾，在FB貼出有位劇粉私訊她的內容：「雖然火不是妳放的！但是把王樂仙跟德勝鎖在船上，妳不會內疚嗎？！」隨後這名李姓劇粉憤怒附上，平時觀看電視所拍下的畫面，看見德馨面露出不悅神情，疑似又在劇中與人爭吵。

德馨突見到這則私訊，她冷靜高EQ回覆：「您好，我是德馨，不是蘇月哦(指角色名)，請您冷靜，要分清楚現實生活和戲劇是不同的哦」她也在FB分享這則有趣私訊，公開呼籲這名劇粉：「這個大哥你冷靜！」德馨感到十分哭笑不得，無奈透露「他好入戲，至少是忠實觀眾」。

其他網友見到這件事情，也頗感有趣：「這真的好誇張，戲裡戲外分不清」、「又有這種入戲的人了，真的很無語」、「入戲太深是好事還是壞事」、「代表妳把這個角色演的很逼真，讓觀眾分不清現實還是戲劇了」同樣常演反角的演員王燦，也向德馨傾訴道：「感同身受啊！加油」德馨也回覆他道：「你懂的一定要保重身體啊」。