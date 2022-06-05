年齡到了或是突然備感壓力，許多人都會長出白頭髮，但你知道嗎？男女開始長白頭髮的區域竟不同！對此營養師Lena指出，男性通常會從太陽穴、後腦杓開始長，而女性則多從前額開始；除此之外，長白頭髮最主要有3種原因，只有其中1種不可逆，其餘都可以靠改善來減緩。

營養師Lena在Instagram發文分享，男性和女性開始長白頭髮的年齡差不多，大約都落在40歲左右，但根據南韓在2011年的研究報告顯示，男女開始長白頭髮的區域並不相同，其中男性多從太陽穴、後腦杓開始長，而女性則是從前額處開始。

Lena表示，頭髮的毛囊中有色素細胞，能夠產生黑色素，讓頭髮長得又黑又亮；不過當色素細胞減少，無法產生足夠的黑色素時，髮色就會開始變淡、變灰，甚至是變白。而造成白頭髮的原因有很多，像是抽菸、自體免疫疾病、缺乏維生素B12等，而Lena列出了最常見的3種：

1、基因遺傳

早發性頭髮白化，也是俗稱的少年白，主要與家族遺傳有關，當家中長輩在年輕時就有白頭髮，那小孩有少年白的機率也會增加。

2、壓力

慢性壓力可能造成失眠、焦慮及代謝疾病，也會影響頭皮毛囊細胞，長出白頭髮。

3、甲狀腺失調

甲狀腺素能調節身體能量代謝，也會影響黑色素的生成。當甲狀腺亢進或甲狀腺低下，都有可能長出白頭髮。

Lena提醒，目前沒有能逆轉白頭髮變黑頭髮的研究，應該先了解長白頭髮的原因，如果是壓力、不好的生活習慣或缺乏特定營養素等，就可以透過改善來減緩，但如果是基因遺傳就沒辦法逆轉。

儘管如此，還是透過生活和飲食保養，維持亮澤的秀髮，Lena建議可以補充維生素B12和銅，提供給毛囊足夠的養分，製造黑色素、維持健康髮色，另外不抽菸、多休息也都可以減少對毛囊的傷害，避免髮色變白。

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