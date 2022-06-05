桃市繡球花、金針花盛開鄭文燦邀民眾規畫遊程。（呂筱蟬攝）

桃園市長鄭文燦5日前往復興及大溪區視察繡球花季與金針花季，2022桃園繡球花季開展1個月湧入45萬人次參觀，打響當地特色花卉名號，前山花期延續至6月底，後山花期盛開至7月中，民眾上山遊覽可順遊大溪百吉休閒農業發展協會打造的金針花毯新秘境，規畫賞花一日遊程。

鄭文燦說，位於復興區的台七桃花源休閒農業區深具特色，往年舉辦「桃園山城紅花節」，去年轉型為繡球花季，今年共有20多家休閒農場參與，其中陽光休閒農莊有多達14個品種的繡球花以及綠竹筍、冬筍等農產，也提供桂竹筍入園採摘的農事體驗，堪稱桃園休閒農場的代表作。

他說，繡球花花期預估將到7月中旬，因此採取閉幕不閉園的方式，且復興區四季都適合旅遊，從年初的角板山梅花季，一路到北橫櫻花季、繡球花季，以及即將到來的水蜜桃產季，邀請國人多來復興區旅遊，可來此從事地域旅遊及農業體驗。他也在現場體驗剝綠竹筍，並說桃園繡球花季不僅結合在地商圈，同時以符合水保條件，不超限利用果園、茶園農地的概念經營，相信會成為復興區的特色。

鄭文燦也造訪大溪百吉休閒農業體驗園區參觀金針花，當地遊客中心周圍種植17萬株金針花海，目前盛開估計花期可延續至6月底，民眾不需舟車勞頓遠赴花東賞花，歡迎民眾在假日的上午9點至下午5點前往免費參觀。