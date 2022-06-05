中央今（5日）宣布宜蘭縣新增1249名確診個案，另新增4名死亡個案，本土累計50166個案例；為了守護校園健康安全，宜蘭縣政府將在6月10日前完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次，並在17日前，完成大部分國中、高中的校園第3劑BNT施打場次。

宜蘭縣政府表示，目前已安排國小、幼兒園學童在6月10日前完成疫苗接種；至於國中、高中（包含五專1至3年級）部份，除了少數學校因配合疫苗間隔時間或競賽時間外，大部分的國中、高中學校，會在6月17日前完成校園第3劑BNT施打場次。

疫情部份，今日新增4名死亡個案，年齡介於50歲至90多歲之間，為2名女性及2位男性；其中2位未施打疫苗、1人施打1劑、另外1位已施打3劑。4人從5月13日至28日發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至31日病故。

根據縣府統計資料，目前死亡的確診個案有70人，80歲以上長者有48位，其中27位是住宿式長照機構的住民。70人中，有30人未施打疫苗、8人打過1劑、8人打過2劑，另有24人打滿3劑；而有35人是確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數84人、教職員工15人，累計7185位學生、732位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達87.5％，第二劑涵蓋率為80％，第三劑涵蓋率達65.3％；至於5歲至11歲的兒童疫苗則完成63.2％。