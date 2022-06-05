中南部疫情仍處於高原期階段，針對5至11歲兒童疫苗接種情況，台中市統計至今日上午已突破63.33％，兒童疫苗累計接種數已達12萬2881劑。另外，衛生局長曾梓展表示，台中市專責病床量能有，但醫事人力比較吃緊。

曾梓展指出，台中市目前所有的隔離病床、專責病床以及專責的加護病房總共有1624床，可以使用還有682床，大約42％；兒童部分專責病床有167床，目前尚有43床可以使用，固定兒童加護病床23床，其中有5床可以使用，中國醫藥大學附醫並無待床現象。

曾梓展強調，台中市不論成年或兒童專責病床量能是有的，但醫事人力比較吃緊，可能有些醫事人員確診，所以要照顧的人更多。目前台中市疫情處於高原期，醫療量是足夠的，有些醫院目前收治的是輕症的，未來是可以做調整的。

另外，國高中青少年校園BNT疫苗第3劑接種已從5月30日開始，預計至6月20日結束，有意願施打人數為10萬8092人，目前已有15973人接種，施打率為14.78％。