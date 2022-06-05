恩恩爸稍早發文表示已經收到新北市消防局補寄的另外3通消防局回電的通話譯文。（翻攝自恩恩爸臉書／李奇叡新北傳真）

新北市中和確診過世2歲童「恩恩」的父親持續追求真相，他稍早發文表示已經收到新北市消防局補寄的另外3通消防局回電的通話譯文，並已向新北衛生局、消防局提出時間，最快明早就能到消防局聽錄音。

恩恩爸發文表示，今天下午已收到新北市政府消防局補寄的「消防局回電給妻子」的通話譯文，稍後就會連同先前已經收到的5通譯文，包含妻子撥給消防局的通話、消防局及衛生局的橫向簡易紀錄以及和1922的通話錄音，一同整理釐清時序。

恩恩爸說，得知補寄譯文抵達家中後，就先傳訊息給衛生局高淑真以及消防局專員，提了他下週可以過去消防局的時間，應該最快明天早上就能前往消防局聽錄音。

恩恩爸指出，在整理新北市提供的書面資料時，也發現了幾段聯繫上空白的時間，他會在聽完消防局錄音後，持續整理。另外衛福部曾表示準備好的1922橫向聯繫資料，他目前還沒收到可以拿資料的通知，他希望下周到新北聽錄音時，可一併拿到這塊缺漏的資料。

新北市長侯友宜今日在記者會上強調，會盡全力給予恩恩爸爸、媽媽關懷，也按照規定給予資料，並特別希望衛生局長、消防局長能跟對方當面說明來龍去脈。