俄烏戰爭開打已超過3個月，俄軍4月從烏克蘭首都基輔一帶撤出後，便集中兵力猛攻烏東的頓巴斯地區，目前東南海港城市馬立波已被俄軍攻陷，而烏軍在頓巴斯「盧甘斯克州」的最後據點「北頓內茨克」也已岌岌可危，軍事專家、前國民黨立委林郁方便預測，若俄軍攻下北頓內茨克，下一個目標就是回頭攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫。

俄軍目前已經佔領大半北頓內茨克地區，是俄軍的最新戰果，而該地也是烏軍在盧甘斯克地區最後一個戰略要地，之後如何守住頓內茨克乃至整個頓巴斯地區成為戰情關鍵。英媒《衛報》分析，目前在俄羅斯境內、緊鄰烏克蘭蘇米省的庫斯克州中，有大量軍隊、火炮在邊境集結，俄軍極有可能複製在盧甘斯克地區的模式繼續進攻。

林郁方3日在政論節目《少康戰情室》表示，若俄軍攻陷北頓內茨克，下一個目標就是回頭攻打哈爾科夫，林郁方指出，首先哈爾科夫是烏克蘭第二大城，再者其距離俄羅斯邊境只有幾十公里，若烏軍將美國援助的海馬斯火箭部署至此地，俄國邊境城市將有被轟炸的風險，「所以它（俄羅斯）為了防衛上的需求，也會把哈爾科夫給奪下來」。