午後陽光灑落搭配微風吹徐，形成金黃色的稻浪，加上屋外「之」字型的小徑，形成絕美的夢幻景點，吸引許多民眾駐足拍照。(吳建輝攝)

稻田一年四季都有不同景色，平時是翠綠色的綠油油稻田，結穗時又會變成金黃色，下午金黃色的夕陽灑在田間，就像是在為稻田著上更鮮豔的黃色，真的相當美麗。(tw.luoyin旅行客影像工作室提供／吳建輝彰化傳真)

稻田結穗讓整個稻田呈現夢幻的金黃色，午後陽光灑落搭配微風吹徐，形成金黃色的稻浪，加上屋外「之」字型的小徑，形成絕美的夢幻景點。(吳建輝攝)

彰化縣芬園鄉寶山國小後方有一幢傳統紅磚工寮，為當地農民所有，近日因稻田結穗讓整個稻田呈現夢幻的金黃色，午後陽光灑落搭配微風吹徐，形成金黃色的稻浪，加上屋外「之」字型的小徑，形成絕美的夢幻景點，吸引許多民眾駐足拍照。

寶山國小校長陳泰佑指出，這個秘境去年開始就有民眾挖掘，陸續拍照上傳打卡，當地的觀光發展協會也注意到，已經著手將投入規劃，但因為稻田沒有明顯地標，民眾要來拍照通常以寶山作為地標打卡，因此算是有點沾到光，而民眾也可以從稻田看像寶山國小，整個國小就坐落在田中間，也相當美麗。

彰化縣芬園觀光文化協會理事長陳國禎表示，稻田一年四季都有不同景色，平時是翠綠色的綠油油稻田，結穗時又會變成金黃色，下午金黃色的夕陽灑在田間，就像是在為稻田著上更鮮豔的黃色，真的相當美麗。

陳國禎說，過去自來水公司曾考慮在附近設置鳥嘴潭淨水場，不過因當地居民反彈做罷，才讓這塊稻田得以保留下來，也才有現在的美景可以看，而工寮內其實就只擺放農民的工具，因此沒有特別的地方，目前已經與地主協商希望能租下小屋，打造景點發展地方觀光。