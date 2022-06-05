微風集團董娘孫芸芸集美貌與時尚品味於一身，而擁「台灣第一名媛」的美名，保養有術的她還是美魔女一枚，44歲仍擁凍齡顏值和姣好身材，積極更新社群的孫芸芸，近日就在網上大方曬泳裝照，她辣穿兩截式泳裝，大方秀零贅肉又前凸後翹的身材，S曲線相當不科學。

孫芸芸最近人在澳洲，探望在當地讀書的一對兒女，享受親子時光之餘，她也不吝嗇分享當地生活，孫芸芸日前就連曬3張泳裝照，她辣穿紫羅蘭色兩截式泳裝，愜意坐在沙灘享受日光浴，大方秀零贅肉又前凸後翹的S身材曲線，還不時對著鏡頭露出甜笑，模樣凍齡又辣翻，辣照吸引陶喆嬌妻江佩蓉讚：「性感的少女」，網友也紛紛誇：「太美了」、「好青春 永遠18」、「超美的啦～正翻了」。

孫芸芸近年不再追求白皮膚，偏好健康膚色的她，還曬出一身又黑的小麥肌，讓孫芸芸舉手投足散發性感，又不失健康美，而孫芸芸日前也大方分享，她肌膚偏乾，所以很注重保濕，才能隨時維持透亮。

孫芸芸以她出眾的美貌與時尚品味，讓她成為「台灣第一名媛」，而孫芸芸的好基因也遺傳給她22歲的漂亮女兒廖思惟（Trinity），母女倆不只有白到發光的美肌、纖細美腿，且還有高顏值，孫芸芸和女兒合體還常被誇根本姐妹。