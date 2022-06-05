台北市立聯合醫院配合指揮中心從5月12日起實施「快篩陽性確診評估」的視訊診療服務。但北市議員戴錫欽發現，視訊門診數實際看診人數僅9982人，為可掛號總量的40％，其中竟有高達33視訊門診看診數為零，等於有醫生沒病患，恐導致5到6成的醫療資源浪費。對此聯醫回應，各院區依實際掛號數及看診數，滾動式修訂開診診次。

戴錫欽調閱資料發現，5月12日至25日視訊門診，可提供的掛號總量為2萬4859人，但實際掛號量僅1萬4111人掛號、占57％，其中高達4129人未看診，未看診率竟達30％，而實際看診人數僅9982人，為可掛號總量的40％，質疑聯醫若怠於檢討，恐導致5到6成的醫療資源浪費。

戴錫欽分析，27個視訊門診發生雖有人掛號，但看診數為零，另外6個診無人掛號、看診數為零，平均每位快篩陽確診病患視訊門診的時間約15分鐘，每個門診平均可以看至少11人以上，換算下來，33個無效視訊開診，至少浪費363個快篩陽確診者的看診量。

戴錫欽質疑，聯醫竟取消21個實體門診，改去支援設視訊門診，產生排擠效應，甚至還捨棄目前拚打新冠兒童疫苗期間，最重要的小兒科與家醫科。

戴錫欽呼籲，已掛號視訊門診的民眾，若想取消應落實辦理退掛，並要求市府加強宣導，以避免醫療資源浪費，此外，要求聯醫應滾動式檢討視訊門診開診間數。

聯醫說明，今年4月起國內疫情加劇，確診人數攀升，北市聯醫受疫情影響門診及住院病人皆減少，臨床業務降載。5月12日起配合政策提供快篩陽確認視訊診服務，各院區上午及下午各提供2到5診，最高掛號數在5月13日為1557人次，近日需求漸緩，各院區每日依實際掛號數及看診數，滾動式修訂開診診次，彈性調整臨床業務，妥善分配醫療資源。