TVBS《地球黃金線》開播邁入第11週年，累積介紹近3千多輛車款，最讓主持人蘇宗怡印象深刻的是，藝人Junior來錄影時，聽到她隨口分享家中擁有的車款，竟也跟著購入送給父母，她訝異表示，只是經驗分享的一句話，別人就記住了，「話真的不能亂說」。

蘇宗怡透露日前剛幫兒子過完20歲生日，愛車的她除了訓練兒子開車，母子兩也會討論車子話題。蘇宗怡表示原以為都是爸爸跟兒子在聊男性用車，沒想到自己也有跟兒子經驗分享的一天，這樣的人生經驗很寶貴，是以前從來沒有想過的。

未來「用車歷程」也幫孩子規畫好，希望讓他試試「渦輪車」、「電動車」，愛車成癡的蘇宗怡笑說：「就是要引誘兒子入『車坑』！」

被問及《地球黃金線》節目的規劃走向，蘇宗怡分享未來希望建立更全面的汽車實用資訊，「從選車、購車到養車，從入門級別到豪華級別到夢幻級別」，陪伴車友們人生各個階段，也會慢慢拓展題材線路，包含穿搭、收藏等。《地球黃金線》每周一到周五晚10點在TVBS 56頻道播出。