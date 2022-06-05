警員上前確認情況，朝窗內望去，才發現49歲劉姓駕駛眼神渙散，左半身疑似無法動彈，並含糊地向警方表示頭暈不適。（警方提供／李奇叡新北傳真）

板橋分局大觀派出所警員曾唯皓、鄧子杰巡邏時，眼尖發現狀況不對，協助駕駛送醫，避免憾事發生。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市板橋昨（4）下午1時20分許，一輛小貨車突然停駛於快車道，巡邏員警經過發現狀況不對，馬上協助疏導交通，並上前確認駕駛狀態，才發現駕駛眼神渙散，疑似中風，後續通報送往亞東醫院救治，避免了一樁憾事發生。

警方指出，板橋分局大觀派出所警員曾唯皓、鄧子杰巡邏經過板城路時，發現一輛小貨車停在快車道上，隨即協助指揮交通，避免後車追撞。隨後警員上前確認情況，朝窗內望去，才發現49歲劉姓駕駛眼神渙散，左半身疑似無法動彈，並含糊地向警方表示頭暈不適。

員警發現該狀況，馬上通報勤務指揮中心，通知119到場救護，救護人員初步檢視，判定劉姓駕駛疑似是中風，緊急將其送往亞東醫院，家屬獲知後立即趕往醫院探視，才得知劉男需緊急開刀救治，向協助救護的2名員警連連道謝。

警方提醒，若身體不適應避免開車，而若遇上身體突發狀況，應放開油門減緩速度，緊握方向盤並啟動危險警告燈，將車輛置放於安全處所，也要在車輛後方豎立車輛故障標誌，以警示後方來車。