47歲女星唐玲3年前被診斷罹患胃癌，挺過手術和8次化療後，因卵巢異常腫大而切除婦科器官，但癌細胞轉移已是癌末，令她擔憂活不過半年。今（5日）唐玲發文感謝外界提供各式抗癌偏方，但有名男網友竟聲稱「精子可以防癌」想跟她來場魚水之歡，讓唐玲罕動怒回擊。

唐玲5日在臉書公開感謝大家分享各式各樣的治療癌症偏方，表示即便很多人不贊成，她看了這些資訊還是覺得希望滿滿，不過某位男網友竟提供超詭異的「精子防癌法」，唐玲忍不住曬出截圖公審。

可以看到該男網友表態來自香港，向唐玲聲稱「聽說精子可以防癌，有空找多人吸食精子再配合藥物治療吧」、「你來香港我可以帶你找相屬的朋友，但你要做我老婆，財產也要給我一半喔，好嗎？」

不少網友看了這張截圖，都覺得相當扯，紛紛留言怒批：「他瘋了」、「這是思想有問題吧」、「那位先生本身就需要看醫生」、「超誇張的」、「重點是你要把錢分一半給他？」，唐玲也回覆：「腦子有洞，很想罵髒話」。