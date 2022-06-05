端午假期即將結束，數據顯示，大陸端午小長假出遊總預訂量高於清明小長假3成，「跨省遊」也有回暖趨勢，旅遊團近8成為跨省遊。

攜程數據顯示，截至6月4日，端午假期總訂單量相較清明增長超三成；酒店和門票預訂量較清明增長兩位數。攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧認為，隨著疫情得到有效控制，以及大陸旅遊市場穩步復甦，端午假期或成為今年大陸旅遊市場實現企穩回升的重要轉折點。

數據顯示，端午假期，大陸跨省旅遊在旅遊團中佔比接近80％，與今年清明假期相比，增幅超過20％，相比今年五一假期，增長近10％，達到近3個月以來的峰值。

馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒分析認為，端午小長假的回暖態勢為旅遊市場注入一劑「強心針」，在利好政策等多重條件的推動下，預計暑期旅遊市場有望在復甦的道路上更進一步。

交通方面，據「去哪兒」數據顯示，截至6月4日，端午假期（6月3日至6月5日）火車票預訂量環比（5月27日至5月29日）增長五成，其中超過85％旅客為省內出行，疫情較為穩定的廣東、浙江、四川省內火車票預訂量增長較為明顯。

值得注意的是，去哪兒平台火車票預訂量達到3月底以來新高，在5月30日大陸鐵路總局發布新規定後，大陸火車票預訂量比上周平均每小時增加43％。隨著暑期到來，學生群體出行量增加明顯，比上一周火車票預訂量增長3倍。

從去哪兒端午期間的熱門搜尋地點來看，三亞、成都、重慶、長沙的跨省遊最熱門，三亞、成都、昆明等地搜索熱度比上週末提升了3倍。而自四川、廣東開放跨省遊以來，跨省出行旅客逐漸增多。去哪兒平台鐵路跨省熱門線路前十名為：重慶-成都、長沙-廣州、成都-西安、廈門-深圳、廣州-桂林、杭州-南京、武漢-長沙、貴陽-重慶、廣州-南寧、西安-重慶。