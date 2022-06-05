本土疫情進入高原期，屏東5日新增2557例確診，縣府宣布，高中以下及五專前3年級生6日起可到校領快篩劑，每人可領4劑。（謝佳潾攝）

本土疫情進入高原期，屏東5日新增2557例確診，縣府宣布，高中以下及五專前3年級生6日起可到校領快篩劑，每人可領4劑，110學年度畢業生也包含在內，若已離校者可回母校領取，縣府共準備，無領取期限，全面保障學子健康。

縣府指出，為加強學生防疫，高中、國中、國小及五專前3年級學生，6日起將由學校免費發給每人4劑快篩試劑，現階段雖處遠距教學，不過學生若有急需仍可至學校領取，但因明天才寄出，所以建議領取前先跟學校聯繫、確認是否已到貨，而此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取，無領取期限

此外，為增加保護幼兒的範圍，縣府稱，中央宣布0至6 歲孩童免費領取5劑快篩，6日起再擴大對象為2015年9月2日（含）之後出生的學齡前孩童，提醒家長30日前攜帶孩童健保卡及按照身分證尾數分流，至縣內140家快篩實名制販售據點或13家衛生所領取。

縣府表示，上周已統計12至17歲青少年施打BNT疫苗的意願，目前排定58所學校，醫療團隊將於6日至10日進入全縣國、高中為孩童施打BNT第三劑疫苗追加劑，首日將安排陸興中學及鶴聲國中，共計施打499名學生，並持續以「學生不動，醫護動」的模式進行。

據衛生局統計，5日公告確診2557人中2170人快篩陽判確診，占確診量的84.9％，其中醫院研判1018例占46.9％，基層診所研判1152例占53.1％。截至5日，屏東縣居家隔離現管人數4163人，今日解隔2504人；居家照護累計43267人，解除35438人，現管7829人。