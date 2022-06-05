過去只要確診死亡個案，遺體都被要求在24小時內火化，不過，指揮中心陳時中稱沒有這樣的規定。台北市長柯文哲5日表示，他也一直以為是24小時內火化，昨天才知道沒有。

以往確診死亡個案，遺體都被要求在24小時內火化，有醫師質疑與病毒共存是否應該廢除這項規定，陳時中則回應，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化。

柯文哲今午出席台北國際龍舟錦標賽閉幕典禮，被問及指揮中心因24小時規定被罵翻，柯文哲說，他也一直以為是24小時，昨天才知道沒有。